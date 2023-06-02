قوة امنية تحبط عملية تهريب مشتقات نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية احبطت عملية تهريب مشتقات نفطية شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للاستخبارات تمكنت من ايقاف شاحنتين اثنتين لتهريب المشتقات النفطية بمنطقة عگيل التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "الاجهزة الامنية عثرت ايضا على بئر تستخدمه عصابات التهريب لسحب النفط وتهريبه"، مشيراً إلى "اعتقال سائقي الشاحنتين ونقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".