قوة امنية تجهز على "الزاملي" احد اخطر تجار المخدرات في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بمقتل "أخطر" تجار المخدرات في العراق بعملية امنية في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية في النجف أجهزت على أخطر تاجر مخدرات متنقل بين النجف الديوانية المدعو (حسن الزاملي)"، موضحا ان "الزاملي قتل بعد استدراجه من الديوانية وحصول مواجهة مسلحة عنيفة مع الاجهزة الامنية المتمثلة بعناصر الأمن الوطني في قرية الغدير وسط النجف".

ولفت الى ان "الزاملي كان عسكريا في وزارة الدفاع واستغل هروبه من العسكرية للتجارة في مجال المخدرات".