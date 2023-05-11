قوة "العقيد علي" توقع بتاجر مخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال تاجر مخدرات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة بإمرة آمر اللواء 25 فرقة 17 العقيد علي عبد الرزاق عبد، ومن خلال المتابعة والمراقبة ونصب الكمائن المحكمة، تمكنت من القبض على تاجر مخدرات وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ضمن قضاء المحمودية، حاول المتاجرة فيها.

وأضاف، أنه تم ضبط عجلة محملة بالسكراب يروم صاحبها تهريبها من خلال الطريق الدولي السريع في ابو غريب باتجاه احدى محافظات العراق.