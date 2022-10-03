قوامها "100 مقّنع".. قوات الأمن تستنفر لمواجهة "ثلة منحرفة" جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز / أفاد قائد أمني رفيع في قيادة شرطة ذي قار، مساء الاثنين، بأن قوات الأمن تواجه "ثلة منحرفة" تعتزم اقتحام مبنى ديوان المحافظة لغرض إحراقه.

وقال القائد الأمني، وهو ضابط برتبة عميد في شرطة المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلة منحرفة قوامها قرابة الـ100 شخص يرتدون اللثام، ويسعون لاقتحام مبنى ديوان المحافظة، لغرض إحراقه".

وأضاف الضابط، أن "هذه الثلة، قامت قبل ذلك بإحراق الإطارات في شارع الإمام علي وسط الناصرية، وهو على مقربة من مبنى ديوان المحافظة".

وأشار إلى أن "شرطة المحافظة دخلت باشتباك مع هذه الفئة الملثمة باستخدام (الطابوق) بعد صدور أوامر بعدم استخدام الرصاص معها، لأجل إبعادهم عن مبنى ديوان المحافظة".

وتابع القائد الأمني: "هؤلاء لا أهداف لهم، وغرضهم الوحيد هو إحراق مبنى ديوان محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "قرابة 12 عنصراً أمنياً أصيبوا حتى الآن، بسبب تعرضهم لضرب بـ(الحجارة عن بعد) من قبل هولاء الملثمين".