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قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T13:42:40+0000
قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوات أمنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، بالتزامن مع محاولات قوات مكافحة الشغب، إخراج متظاهري التيار الصدري من داخل القصر الحكومي (ثاني الرئاسات الذي يسقط بيد الصدريين بعد البرلمان)، وذلك باستخدام الهراوات والمياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع وكذلك مطافئ الحريق ( الفوم).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

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