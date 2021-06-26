قوات أمنية تشرع في الانتشار وسط العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شرعت قوات الأمن العراقية، مساء السبت، بالانتشار وسط العاصمة بغداد لتأمين عقد القمة الثلاثية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بالانتشار ضمن محيط المقبرة الملكية في منطقة الاعظمية ضمن استعدادات خطة حماية تأمين القمة الثلاثية".

ومن المرتقب أن تعقد القمة الثلاثية غداً الأحد في بغداد وتجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.