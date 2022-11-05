قوات مشتركة تنفذ عمليات ضد داعش في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد قيادي بالحشد الشعبي، اليوم السبت، ان قوات الحشد قصفت وداهمت مواقع لتنظيم داعش بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدفعية الحشد الشعبي قصفت 5 مواقع لداعش في المناطق الحدودية بين ناحية العظيم (قرية عين ليلة) شمالي ديالى واطراف كركوك وصلاح الدين رافقتها عمليات دهم وتمشيط ميداني للمواقع التي تم قصفها.

وبين، ان عمليات الدهم والقصف شملت تلال ومناطق وعرة ونائية معزولة امنيا تشهد تحركات مستمرة لمفارز داعش للتنقل بين أطراف ديالى صلاح الدين واطراف كركوك وتفادي الملاحقة الأمنية.

واكد المصدر، أن العمليات الأمنية تمت وفق معلومات استخبارية ورصد امني لتحركات عناصر التنظيم وتعاون الأهالي في كشف مواقع عناصر داعش في المناطق النائية.

وتعد المناطق الشاغرة بين ديالى وكركوك وصلاح الدين فراغات امنية خطرة ومنطلق للعمليات الإرهابية لخلوها من التواجد الأمني وصعوبة احتوائها بسبب المساحات الشاسعة والوعرة.

في غضون ذلك نفذت قوة مشتركة من اللواء 58 ضمن قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش، السبت، عملية أمنيّة لتفتيش قرى تل السمن والبيجوانية والعيثات التابعة لناحية الشورة الواقعة جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان، إن العملية تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في تلك القرى .

وتواصل قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملياتها الاستباقية لتعقب التنظيم المتشدد في عموم محافظة نينوى.