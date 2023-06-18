قوات مشتركة تباشر بعملية واسعة من 4 محاور في نينوى لتجفيف منابع الإرهاب

شفق نيوز/ أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، يوم الأحد، عملية واسعة من 4 محاور في محافظة نينوى لتجفيف منابع الإرهاب.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باقسام القيادة - عمليات - حركات - استخبارات - اعلام - طبابة - مكافحة المتفجرات - الاتصالات ، اضافة الى الوية قيادة العمليات ، اللواء 21- 25 -44 - 60 و مديريات هيئة الحـشد الشعبي الساندة و بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، أطلقت عملية امنية واسعة انطلاقاً من جزيرة الحضر وصولا الى الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات صلاح الدين و عمليات الجزيرة و من اربعة محاور".

وأضاف ان "العملية تهدف لتجفيف منابع الارهاب وفرض الامن و الاستقرار".