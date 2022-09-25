قوات عسكرية تحكم قبضتها على "سيد دخيل" وتخول بـ"إبادة " من يطلق النار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني رفيع بقيادة عمليات الرافدين، اليوم الاحد، بإحكام القوات الأمنية سيطرتها على قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار، جنوبي العراق، بعد نزاع عنيف ودامي خلّف 8 قتلى وجرحى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوات عسكرية ضخمة أحكمت قبضتها على مداخل ومخارج قضاء سيد دخيل، فضلا عن القرى التابعة له، لاعادة فرض الامن إليه بعد خروجه عن السيطرة خلال اليومين الماضيين نتيجة النزاع العشائري الدائر بين عشيرتي البو حمودي والهصاصرة، بسبب الخلاف على طريق زراعي".

وبين، أن" القوات المتواجدة حاليا على الأرض تقدر في العرف العسكري والأمني لواءين عسكريين، محملين بمختلف الأسلحة"، لافتا إلى أن "الأوامر الأولية التي تلقتها الأجهزة الأمنية هي إتاحة الفرصة لأطراف النزاع وبمعرفة دعاة السلم من المصلحين لحل الموضوع وديا بينهما".

وتابع المصدر، أنه "في حال فشل محاولات الصلح بين طرفي النزاع، فإن القوات الامنية تملك الحق بابادة من يرمي رصاصة واحدة، وهي جادة هذه المرة بتطبيق هذا المبدأ بعد التعنت في سلوك الطريق السلمي من قبل طرفي المعركة".

وأول أمس الجمعة، عاد النزاع العشائري بين عشيرتي البو حمودي و الهصاصرة شرقي المحافظة، بعد انهيار الهدنة التي عقدت بين العشيرتين.

والخميس، سقط في نزاع هاتين العشيرتين قتيل واحد و7 جرحى.