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قوات عراقية تلاحق داعش في أنفاق حضر نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T06:46:29+0000
قوات عراقية تلاحق داعش في أنفاق حضر نينوى

شفق نيوز/ شرعت قوة أمنية واخرى من من الحشد الشعبي، الجمعة، بعملية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

وتمثلت قوة الحشد في الألوية ٢١، ٢٥، ٤٤ ومعاونية الاستخبارات والمعلومات، وقوة من الجيش وجهاز الأمن الوطني.

وتهدف العملية للقضاء على عدة أهداف تتمثل بالأنفاق التي تتحصن فيها فلول داعش، عقب ضربة جوية امس قتل فيها سبعة دواعش وخرجت اليوم القوة للقضاء على ما تبقى منهم.

وتمكنت قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي في 18 أيلول الحالي من قتل سبعة “دواعش” إرهابيين بعد محاصرة نفق لهم في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.

 

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