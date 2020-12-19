قوات عراقية تجري عمليات امنية في 5 محافظات وتعلن نتائجها

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نتائج عملياتها الأمنية في خمس محافظات عراقية.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وتجفيف منابع الإرهاب"، مبينة أن "القوات التابعة لقيادة عمليات سامراء، عثرت على وكر يحتوي أعتدة وظروفاً فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروعاً وروبن ماء، وتم إتلافها تحت السيطرة".

وأضافت قيادة العمليات المشتركة، أن "الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار"، مؤكدة أن "قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية نفذت واجب تفتيش في محافظة كركوك وعثرت خلاله على مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش وقد تم إتلافها".

واشار البيان إلى أن "قوات الحشد الشعبي داهمت أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما أحبطت قوات اللواء 47 من الحشد الشعبي محاولة للإرهابيين في منطقة بالعويسات بجرف النصر، وتمكنت من قتل 5 إرهابيين كحصيلة أولية"، لافتاً إلى أن "جهاز الأمن الوطني القى القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء الطارمية في العاصمة بغداد".