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قوات عراقية تتمركز في منطقة "استراتيجية" شمالي كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-08-04T13:15:25+0000
قوات عراقية تتمركز في منطقة "استراتيجية" شمالي كوردستان

شفق نيوز/ تمركزت قوات من حرس الحدود العراقية، يوم الاربعاء، في منطقة "استراتيجية" شمالي محافظة دهوك باقليم كوردستان على الحدود مع تركيا.

وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود اياد برواري، لوكالة شفق نيوز، إن قوات من حرس الحدود تمركزت، منذ صباح اليوم، في منطقة ملاجبرا الاستراتيجية المطلة على قريتي هرور وكيسته بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

يذكر أن الطائرات التركية تواصل قصف محيط قريتي هرور وجلكى مستهدفة مجاميع لعناصر حزب العمال الكوردستاني، بينما تحاول قوات حرس الحدود العراقية السيطرة على مواقع استراتيجية في مناطق كاني ماسي لاعادة الامن والاستقرار في المنطقة.

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