قوات حرس الحدود تقتل ثلاثة "ارهابيين" بينهم إنتحاري غربي العراق

شفق نيوز/ أحبطت قوة من شرطة حرس الحدود في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، هجوماً انتحارياً لتنظيم داعش استهدف مخفراً حدودياً جنوب غربي المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الفوج الثاني في اللواء الخامس من قوات شرطة حرس الحدود، تصدت لمجموعة مكونة من ثلاثة عناصر من داعش، أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، وتمكنت من قتلهم جميعاً وتفجير الانتحاري وتدمير عجلتهم، شمال مخفر "مجنة" جنوب غربي قضاء الرطبة.

وبينت أن الهجوم أسفر عن إصابة احد منتسبي الشرطة بجروح، مشيرة الى ان عملية التصدي سبقتها معلومات استخبارية دقيقة عن الهجوم.