قوات امنية وسكان يعثرون على جثة متفسخة ومواد متفجرة في ديالى

شفق نيوز/افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاحد، بعثور قوات أمنية وسكان محليين على جثة متفسخة مجهولة وضبط مواد متفجرة وعبوات خلال عمليات تفتيش شمالي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن والاهالي عثروا اليوم على جثة متفسخة بارزة الهيكل الهظمي يرجح ان تكون لاحد عناصر داعش في بساتين حوض "الشيخ بابا" 15 كم شمال مدينة جلولاء.

واكد "تفجير عبوتين كانتا موضوعتان في احد الطرق الزراعية من قبل فريق الجهد الهندسي اضافة الى ضبط مواد متفجرة وتجهيزات ومستلزمات لعناصر داعش في بعض المخابئ في البساتين الى جانب حرق مساحات شاسعة من الادغال المحيطة بالبساتين لمنع عودة داع شاليها واستهداف المزارعين".

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم الاحد، ان قوات من لواء 20 في الجيش العراقي ووحدات الهندسة العسكرية ومكافحة الالغام وبمشاركة الاهالي شرعوا اليوم، بعمليات تفتيش شاملة في بساتين مناطق حوض الشيخ بابا، ( 15 كم شمال مدينة جلولاء)، بحثاً عن اوكار ومخابئ لتنظيم داعش على خلفية الهجمات المستمرة التي تتعرض لها القرى والمزارعون من قبل عناصر التنظيم التي تتخفى في البساتين"

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء، تشهد اضطراباً أمنياً منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد، ( 70 كم شمال شرق بعقوبة)، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.



