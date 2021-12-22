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قوات امنية تفض تظاهرة لمحتجي تشرين وسقوط إصابات بين صفوفهم جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T08:57:13+0000
قوات امنية تفض تظاهرة لمحتجي تشرين وسقوط إصابات بين صفوفهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بوقوع صدام بين القوات الأمنية مع متظاهرين من احتجاجات تشرين مطالبين باسقاط التهم الكيدية عنهم وسط المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية فرقت محتجين مطالبين باسقاط التهم الكيدية عنهم قرب تقاطع البهو بالرصاص الحي في الهواء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين الشهود، ان " المحتجين تفرقوا، فيما شهود نقل مصابين بعجلة مدنية إلى المشفى، لتلقي العلاج".

في غضون ذلك أكد مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، تسجيل ٣ اصابات خلال فض هذه التظاهرة المطالبة بإسقاط الدعاوى القضائية الصادرة بحقهم فيتقاطع البهو بالناصرية

بدوره طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان مقتضب اليوم، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال لجنة تحقيقية بحادث إطلاق النار اليوم على المدنيين.

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