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قوات امنية تعتقل رابع صحفي في كركوك خلال 24 ساعة

Category: أمـن

Date: 2021-09-05T12:42:58+0000
قوات امنية تعتقل رابع صحفي في كركوك خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفادت مصادر وشهود عيان في كركوك، يوم الاحد، بأن القوات الامنية اعتقلت صحفياً هو الرابع خلال 24 ساعة في المحافظة، فيما دانت نقابة صحفيي كوردستان عملية الاعتقال ووصفتها بـ"غير القانونية".   

وقال المواطن "شفان حساري" لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الامن الوطني أعتقلت شقيقه الصحفي عبدالله حساري في ناحية بردي بمحافظة كركوك دون معرفة سبب الاعتقال، مبيناً أن حساري يعمل صحفياً لاحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

بدروه قال رئيس نقابة الصحفيين في اقليم كوردستان فرع كركوك مهدي زريان، لوكالة شفق نيوز، "نحن نتابع إعتقال الصحفي عبدالله حساري، مؤكداً سوف نناقش هذه القضية التي ترتكب بحق الصحفيين مع إدارة كركوك و بغداد.

وتابع : ندين هذا العمل غير القانوني، مضيفاً: إذا تم إعتقال الصحفيين فيما يخص عملهم ويمس مهنتهم فنحن ندين هذا العمل وإذا كان امر الاعتقال ملف شخصي فلا نتدخل لأننا في آخر المطاف مواطنين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، امس السبت إن قوات أمنية اعتقلت، صحفيين اثنين يعملان لدى قناتي (إن ار تي وكركوكTV)  وآخر يعمل لدى وكالة الاناضول التركية، اثناء تواجدهم في منطقة شحل، بناحية سركران التابعة لقضاء الدبس، غربي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر، أن "قوات أمنية اقتادت الصحفيين الى أحد المراكز الامنية دون معرفة الاسباب".

ومنذ احداث ١٦ اكتوبر ٢٠١٧ تعرض نحو ١٠٠ صحفي كوردي للمنع من عمله كصحفي، فيما تعرض  ١٥ صحفياً كوردياً للاعتقال دون ذكر اسباب من قبل قوات الأمنية.

 

 

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