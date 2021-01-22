قوات الأمن تنصب حواجز وتنتشر في شوارع كركوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة كركوك، يوم الجمعة، إجراءات مشددة حيث انتشرت القوات الأمنية في شوارع المدينة ونصبت سيطرات ومرابطات، وذلك على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقاً وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة انتشرت بشكل مكثف في شوارع مدينة كركوك، ونصبت سيطرات أمنية لتدقيق الأوراق الثبوتية لأصحاب السيارات الذين يثيرون الشبهات، كإجراء احترازي بعد التفجير المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد صباح أمس الخميس.

يأتي ذلك بعد أن اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن اتخاذ تشديدات امنية واحترازية واسعة في مدينة الشرقاط شمالي المحافظة لمنع تكرار تفجيرات بغداد.

وقال قائممقام الشرقاط علي دودح الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية استنفرت جهودها وكثفت انتشارها في التجمعات المهمة ومنها سوق الجمعة وعلوة المواشي بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة تفيد بوجود هجوم ارهابي محتمل تعد له الخلايا الارهابية".

واكد ان "الاجراءات شملت منع دخول الغرباء وغير المعرفين لدى سكان الشرقاط الى سوق الجمعة وتحذير المواطنين بالابلاغ عن اي غرباء او تحركات مشبوهة تحاول شن هجمات ارهابية".

واشار الجبوري الى ان تدابير الحيطة والحذر في الشرقاط تسير بشكل مثالي لمنع تكرار تفجيرات بغداد في الشرقاط والحفاظ على الاستقرار الامني الذي يسود القضاء.

وتعرضت العاصمة بغداد أمس الخميس لهجومين انتحاريين استهدفا سوقاً في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة ما خلف اكثر من 140 ضحية بين قتيل وجريح.