قوات الأمن تنتشر في بغداد قُبيل احتجاجات حاشدة مرتقبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة بانتشار قوات الأمن العراقية مساء الاثنين في شوارع العاصمة بغداد قبل ساعات من انطلاق احتجاجات مرتقبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بالانتشار ضمن مقتربات ساحات الاندلس والفردوس وكهرمانة والتحرير استعدادا لتظاهرات يوم غد".

وأشار المصدر إلى عدم صدور أي توجيه بقطع الطرق لغاية الآن.

ومن المرتقب خروج تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد غداً الثلاثاء تحت شعار "من قتلني؟" بهدف الضغط على السلطات لملاحقة المتورطين في قتل الناشطين والمحتجين وتقديمهم للعدالة.