قوات الأمن تلاحق مسلحين "منذ يومين" وتعتقل ضابطاً بتهمة القتل جنوبي العراق

شفق نيوز/ تواصل القوات الأمنية في البصرة، جنوبي العراق، يوم الاثنين، عمليات بحث مكثفة عن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مشروع للمياه في ناحية أبو صخير بالمحافظة، في وقت ألقت فيه قوة أمنية أخرى القبض على ضابط بتهمة ارتكاب جريمة قتل في محافظة ذي قار، المجاورة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة المسلحة كانت تستقل سيارات دفع رباعي مظللة، وحاولت التوغل داخل المشروع قبل منتصف نهار يوم السبت الماضي الموافق 19 نيسان 2025، إلا أن اتصالاً هاتفياً عاجلاً ورد إلى قيادة شرطة شمال البصرة دفعها إلى التحرك الفوري نحو الموقع، الأمر الذي أجبر المسلحين على الفرار باتجاه مناطق الأهوار".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ما تزال حتى الآن تواصل مطاردتها للمجموعة المسلحة بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، لما يمثله هذا النوع من السلوك من تهديد مباشر لاستمرار المشاريع الخدمية في شمال البصرة".

وأضاف أن "المناطق الشمالية من البصرة تشهد حالياً تحسناً أمنياً ملحوظاً، لاسيما بعد التغييرات الأخيرة في القيادات الأمنية، والتي ساهمت في فرض السيطرة على النزاعات العشائرية والحد من الجرائم المسلحة التي كانت تؤثر سلباً على حياة المواطنين والمشاريع الحيوية".

وفي ذي قار، قال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة الاجرام تمكنت من اعتقال ضابط برتبة ملازم يعمل في قيادة شرطة المحافظة/ مركز شرطة الدواية بتهمة ارتكاب جريمة قتل منتصف الشهر الحالي".

وأوضح أن "دافع ارتكاب جريمة لم يعرف لغاية الآن، حيث تم نقل الضابط المعتقل لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".

وكانت قوة أمنية عثرت على جثة احد المواطنين مقتولاً قرب نهر عبادة في مدينة الناصرية مركز المحافظة منتصف الشهر الحالي.