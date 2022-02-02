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قوات الأمن تلاحق مخابئ داعش بأطراف تكريت

Category: أمـن

Date: 2022-02-02T12:43:03+0000
قوات الأمن تلاحق مخابئ داعش بأطراف تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بتنفيذ عمليات تمشيط وملاحقة لبؤر ومخابئ داعش في اطراف مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من قيادتي الشرطة وعمليات صلاح الدين نفذت عمليات تمشيط وملاحقة واسعة لبؤر واوكار داعش في منطقة الزلاية ومقتربات حوائج الدور، جنوب شرق مدينة تكريت بناء على معلومات بتسلل عناصر لداعش في تلك المناطق".

وبين ان العملية "اسفرت عن العثور على اوكار ومخابئ  لداعش تم تدميرها وتمشيط مساحات شاسعة من المناطق المحاذية لنهر دجلة جنوب شرق مدينة تكريت"، مؤكدا ان "العمليات تسير وفق مضامينها المرسومة".

ووجه الطيران الحربي ليلة امس الثلاثاء، ضربة جوية استهدفت وكرا لداعش في اطراف منطقة الزلاية جنوب شرق تكريت واسفرت عن مقتل 4 عناصر من التنظيم المتشدد.

وتعد المناطق المحيط باطراف تكريت وحدود الدور وسامراء من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث عنف بين الحين والأخر بسبب تنقل مفارز داعش مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة.

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