قوات الأمن تلاحق أكثر من 100 مطلوب في حوض ساخن بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في ديالى، يوم الأحد، بأن قوات الأمن شرعت بعمليات استخبارية استباقية لمطاردة أكثر من 100 مطلوب في مناطق اطراف ناحية ابي صيدا الساخنة امنيا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من الشرطة والجيش والتشكيلات الاستخبارية تطارد أكثر من 100 مطلوب بتهم الابتزاز والخطف والاغتيالات والتهجير الطائفي في 5 قرى شرقي ناحية ابي صيدا".

واكد ان "الأجهزة الأمنية عممت اسماء المطلوبين في جميع الوحدات الادارية والمحافظات المجاورة لمنع هروبهم الى محافظات بعيدة او خارج البلاد"، مشيرا الى ان "المطلوبين صدرت بحقهم مئات مذكرات القبض القضائية بتهم مختلفة".

واوضح ان "ملاحقة المطلوبين ترافقها خطة أخرى لمطاردة بقايا داعش الذين يختبئون بشكل معدود في البساتين والمناطق الزراعية النائية في أطراف ابي صيدا وصولا الى حوض الوقف، (25 كم شمال شرق بعقوبة)".

ولفت الى ان "مطاردة المطلوبين تحظى بدعم عشائري لانقاذ السلم المجتمعي ومنع عودة الاغتيالات والنزاعات العشائرية من جديد والتي انخفضت وتيرتها منذ أكثر من عامين بعد تولي قوات الرد السريع الملف الأمني لناحية ابي صيدا".

وتسود ناحية ابي صيدا، 30 كم شمال شرق بعقوبة، نزاعات واقتتال عشائري في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسببت بنزوح عشرات الأسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.

وتترقب ناحية ابي صيدا التي تعد أسخن نواحي ديالى منذ سنوات طويلة حلولاً أمنية وعشائرية، للتحرر والخروج من الفوضى والاضطرابات التي سببها ضعف القانون والمجاملات الامنية حيال المطلوبين والخارجين عن القانون.