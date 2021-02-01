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قوات الأمن تلاحق عناصر داعش في "مثلثات الموت" بين 4 محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-02-01T09:06:26+0000
قوات الأمن تلاحق عناصر داعش في "مثلثات الموت" بين 4 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن عمليات أمنية شاملة انطلقت في اطراف اربع محافظات لملاحقة أوكار وبؤر داعش في المناطق الوعرة والانفاق والجبال وباسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي.

وقال الناطق عن محور الشمال الحشد الشعبي علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ إن قوات الجيش والحشد شنت عمليات شاملة في المثلث الواقع بين ديالى -حدود كفري منطقة بلكانة وحدود كركوك وطاردت عناصر لداعش وتمكنت من تطهير مساحات شاسعة مع استمرار التقدم.

وتابع الحسيني؛ أن قوات الجيش وباسناد الطيران الحربي والتحالف شنت عمليات واسعة في المثلث الممتد بين أطراف بيجي شمالي صلاح الدين ووادي الشاي في كركوك واشتبكت مع عناصر داعش دون أي خسائر أو اصابات.

وبين أن العمليات استهدفت مثلثات الموت بين ديالى وكركوك وصلاح الدين وحدود الانبار لمنع عناصر داعش من تجميع قواها والتخطيط لهجمات جديدة.

وأكد الحسيني؛ أن العمليات النوعية والضربات الجوية خلال الفترات الماضية دمرت مقاراً كبيرة لقيادة داعش في الثرثار ووادي الشاي.

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