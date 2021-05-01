قوات الأمن تلاحق خاطفي اثنين من "رعاة الأغنام" في اطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، السبت، بانطلاق عمليات بحث وتفتيش عن مخطوفين اثنين اختطفهما عناصر داعش ليلة أمس في محيط قضاء خانقين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان قوات من لواء 19 للجيش العراقي شنت حملة تمشيط وبحث في اطراف قرية "محمد عباس" 12 كم شمال غرب خانقين بحثا عن اثنين من "رعاة أغنام" اختطفهما التنظيم ليلة امس لاسباب مجهولة.

واضاف المصدر؛ ان عناصر داعش تمارس الترهيب والتهديد للقرى الزراعية لمنعها من التعاون مع القوات الامنية في الابلاغ عن أماكن وتحركات عناصر التنظيم.

يذكر ان عناصر داعش اختطفت ليلة أمس الجمعة، اثنين من المزارعين هما محمد جاسم درب وعادل ابراهيم محمد درب من قرية محمد عباس وهاجمت نقطة أمنية للجيش، و اقتادت المخطوفين الى جهة مجهولة.

وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي أصبحت بشكل شبه يومي بعد أحداث تشرين الأول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها أمام تقدم القوات العراقية.