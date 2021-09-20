قوات الأمن تلاحق بؤر ومفارز داعش في حدود ملتهبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بانطلاق عمليات أمنية من محورين لملاحقة بؤر ومفارز داعش في حدود ناحية العظيم شمالي ديالى المحاذية لصلاح الدين

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان قوات أطلقت عملية عسكرية لدهم وتفتيش حاوي العظيم شملت المحور الأول من الميتة الى معبر النعمان والمحور الثاني من معبر النعمان الى قرية سفيط بمشاركة ثلاثة أفواج من الفرقة الاولى - جيش عراقي.

وأضاف أن المحور الثاني شمل قرى شمال غربي العظيم وصولا لمصب نهر العظيم في نهر دجلة و تشمل مواقع و ممرات عبور و تسلل للتنظيم، مؤكدا أن العمليات تسير وفق مضامين أمنية محكمة لتأمين حدود ديالى.