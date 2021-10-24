قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في مناطق ساخنة بديالى

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى يوم الأحد بانطلاق عملية امنية لملاحقة بؤر داعش في ناحية ساخنة جنوب بعقوبة.

وقال مصدر في القيادة لوكالة شفق نيوز، ان قوات من قسم شرطة بهرز و قوة من افواج الطوارئ ديالى وقوة من لواء مغاوير ديالى شنت عمليات دهم وتفتيش في قضاء في اطراف ناحية بهرز - قرية الجعافرة والمناطق المجاورة بحثا عن بؤر لداعش على خلفيات الحوادث الاخيرة.

واكد المصدر ان العمليات شملت بساتين ومناطق زراعية شهدت حوادث استهداف لنقاط امنية خلال الفترات الماضية، مشيرا الى ان العمليات وقائية وبالتنسيق مع المصادر المعلوماتية في تلك المناطق.

وتشن الاجهزة الامنية بين الحين والاخر عمليات ملاحقة وتفتيش للمناطق الساخنة في ديالى وفقا لمعلومات امنية واستخبارية.