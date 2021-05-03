قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في مناطق ساخنة بديالى

شفق نيوز/ اعلن مصدر في شرطة ديالى اليوم الاثنين، انطلاق عمليتين عسكريتين في قضاء المقدادية وناحية أبي صيدا لتطهير المناطق والقصبات الساخنة من بؤر داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة مشتركة مكونة من افواج طوارئ ديالى السادس والثامن والتاسع، والفوج النموذجي والفوج التكتيكي والفوج الأول والثاني من لواء الرد السريع وبمشاركة مفرزة من قسم أمن المقدادية .- مكتب ابي صيدا شنت عملية عسكرية في قاطع بساتين قرية المخيسة وابو كرمة وشيخي - قضاء المقدادية من قبل لتطهير تلك البساتين والبحث عن العناصر الإرهابية وتدمير مضافاتها.

كما افاد المصدر بانطلاق عملية عسكرية في بساتين قرى البو موسى، وعرب فاضل التابعة الى قضاء المقدادية باشتراك كل من (الفوج الاول للمشاة لواء 74 التابع للفرقة الخامسة ومفرزة من مركز أمن المقدادية).

واكد ان الهدف من العمليات قطع طرق إمدادات التواصل بين مفارز داعش ومنعها من القيام باي تعرضات تستهدف القرى او القطعات الامنية.

يذكر أن ديالى تشهد خلال شهر رمضان الحالي سلسلة هجمات ليلية باسلحة القنص والعبوات و قذائف الهاونات ضمن عمليات يطلق عليها تنظيم داعش "غزوات رمضان" وخلفت عدد من الضحايا والجرحى بين صفوف المدنيين وقوات الأمن.