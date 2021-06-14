قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في ديالى واعتقال 3 إرهابيين بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، انطلاق عمليات تفتيش وتمشيط في بساتين ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، فيما أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بثلاثة إرهابيين في كركوك.

في ديالى، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوات من (الفوج النموذجي وفوج ٦ وفوج ٣ وقسم شرطة العبارة ومكتب أمن العبارة) نفذت عملية دهم وتفتيش ضمن قضاء بعقوبة - ناحية العبارة) لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في بساتين (عبد الحميد وتقاطع السادة).

وأوضح المصدر، أن "الهدف من العملية منع عناصر وبقايا داعش من إعادة تنظيم صفوف أو بناء أوكار ومخابئ جديدة لهم"، مؤكداً أن "العملية استباقية تعزز النجاحات التي تحققت في العبارة بتطهير البؤر والأوكار التي كانت تهدد المدنيين والقطعات الأمنية طيلة الأعوام الماضية".

وفي كركوك، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع (قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك)، تعقبت أثر ثلاثة إرهابيين في منطقة تركلان، استناداً لمعلومات دقيقة".

وأضافت الخلية أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة القت القبض عليهم في المنطقة المذكورة، وجرى تسليمهم لجهة الطلب.