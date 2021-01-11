قوات الأمن تفرض سيطرتها على الحبوبي وتطرد المتظاهرين

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أحكمت سيطرتها على ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار بعد طرد المتظاهرين منها.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها بالكامل على ساحة الحبوبي"، مضيفين، أن "المتظاهرين تفرقوا في الطرق الفرعية".

وأشار الشهود إلى "إطفاء الكهرباء عن مربع مدينة الناصرية".

وتشهد الناصرية احتجاجات منذ يوم الجمعة ضد اعتقال ناشطين تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت قتلى وجرحى.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وسط مناوشات على "جسر الحضارات" الذي يبعد عن ساحة الحبوبي نصف كيلو متر بين المحتجين وأفراد الأمن.