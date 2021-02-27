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قوات الأمن تطلق النار لتفريق متظاهرين في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-02-27T16:00:41+0000
قوات الأمن تطلق النار لتفريق متظاهرين في النجف

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم السبت، بإطلاق النار من قبل القوات الأمنية في محافظة النجف لتفريق متظاهرين خرجوا تضامناً مع محتجي الناصرية.

وقال شهود العيان لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين قطعوا شارعي المدينة وابو صخير في النجف"، مضيفا أن "القوات الامنية اطلقت النار لتفريقهم".

وشهدت محافظات كربلاء وبابل وواسط والديوانية، تظاهرات تضامنية مع المحتجين في الناصرية الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي وسط صدامات دامية افضت إلى ٩ قتلى وعشرات الجرحى.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

ولا تزال التظاهرات قائمة في الناصرية مركز احتجاج ذي قار، وسط صدامات ومناوشات بين المحتجين والأمن.

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