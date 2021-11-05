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قوات الأمن تطلق الرصاص وتحرق الخيام قرب الخضراء (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T17:24:44+0000
قوات الأمن تطلق الرصاص وتحرق الخيام قرب الخضراء (فيديو)

شفق نيوز/ أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي مساء يوم الجمعة وأضرمت النار في خيام المتظاهرين على مقربة من بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية بدأت بإطلاق الرصاص المطاطي والحي في الهواء أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق لإبعاد المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات".

وأضاف أن "قوات الأمن تواصل أيضاً إضرام النيران في خيام المعتصمين".

وأشار المصدر إلى أن قوات الشغب تحاول إبعاد المتظاهرين عن مدخل الجسر المعلق وإرجاعهم إلى مكانهم الأول.

واضاف المصدر؛ ان المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشغب، مشيرا إلى إصابة أحد المتظاهرين.

من جانبها، دعت اللجنة التنظيمية، المتظاهرين، عبر مكبر الصوت إلى عدم رمي القوات الامنية بالحجارة وايقاف التصادم.

وتأتي هذه التطورات بعد مواجهات عنيفة نهار الجمعة أصيب خلالها ١٢٥ شخصا، ٢٧ منهم من المتظاهرين والبقية من قوات الأمن، وفق أرقام وزارة الصحة.

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