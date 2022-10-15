قوات الأمن تطارد مجهولين يحرقون الإطارات في طرق بغداد (صور)

شفق نيوز/ أقدم مجهولون، فجر يوم السبت، على حرق عدد من الإطارات وقطع الطريق في منطقتين بالعاصمة بغداد، دون معرفة الأسباب.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أحرقوا الاطارات في شارع الداخل بمدينة الصدر شرقي بغداد ولاذوا بالفرار"، موضحا ان "قوة امنية اخمدت الحريق ونفذت حملة امنية بحثا عن الفاعلين".

وفي حادث مشابه، أقدم خمسة أشخاص، على إشعال النيران بعدد من الإطارات ضمن منطقة البلديات بالقرب من جامع الفاضلي ولاذو بالفرار، وفق المصدر.

واشار الى "اخماد النيران"، موضحاً أن "قوات الأمن تحقق بالموضوع وتنفذ حملات تفتيش بحثاً عن المنفذين".