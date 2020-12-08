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قوات الأمن تطارد داعش بين بلدتين عراقيتين ساخنتين

Category: أمـن

Date: 2020-12-08T09:17:15+0000
قوات الأمن تطارد داعش بين بلدتين عراقيتين ساخنتين

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الثلاثاء بان القوات الامنية نفذت حملات تفتيش وبحث شاملة في عدة قرى وقصبات تابعة لنواحي "العبارة"، و "ابو صيدا" المضطربتين.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن الملاجواد لوكالة شفق نيوز، ان قوات امنية مشتركة شنت حملات دهم وتفتيش في 6 قرى بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرقي بعقوبة بحثا عن اوكار ومخابئ لعناصر داعش ومنعها من شن اي هجمات او تعرضات تطال المناطق السكنية او القطعات الامنية.

واكد المسؤول المحلي ان العمليات مستمرة دون توقف او انقطاع في البساتين والمناطق الزراعية والملاذات الوعرة لمنع عناصر داعش من التنقل او الاعداد لهجمات جديدة.

يذكر ان نواحي "العبارة" و"ابو صيدا" او ما يسمى "شريط الوقف" الواقع بينهما وهو مجموعة قرى زراعية  تشهد هجمات وتعرضات امنية مستمرة منذ سنوات تراوحت من 60 الى 70 هجوما خلال العام الحالي بسبب طبيعة الناحيتين والامتدادات الواسعة للبساتين الكثيفة والقرى الزراعية التي تحوي اوكارا وملاذات للمسلحين.

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