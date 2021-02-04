قوات الأمن تدخل حالة التأهب في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بدخول قوات الأمن مساء الخميس حالة التأهب خشية وقوع أعمال انتقامية تزامناً مع انتشال رفات ضحايا إيزيديين من مقبرة جماعية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية دخلت في حالة تأهب والحذر تزامناً مع رفع رفات ضحايا ايزيديين من مقبرة كوجو في سنجار".

ومن المقرر إجراء مراسيم رسمية غداً الجمعة لإعادة دفن 106 رفات لضحايا ايزيديين تم العثور عليها في احدى المقابر الجماعية بكوجو.

وهذه المقبرة واحدة من 84 مقبرة جماعية مكتشفة لضحايا داعش في قضاء سنجار خلال اجتياحه للقضاء صيف 2014 وارتكابه إبادة جماعية بحق أبناء الديانة الايزيدية، إضافة إلى سبي آلاف النساء.

وقال المصدر إن "الجيش أبلغ سكان القرى العربية المحيطة بمركز القضاء باتخاذ الحيطة والحذر خشية أعمال انتقامية انفعالية فردية قد يقدم عليها ايزيديون".

وأضاف أن الجيش طلب من السكان التبليغ عن أية حركة غير طبيعية أثناء الليل، مشيراً إلى أبناء القرى العربية في سنجار سلحوا أنفسهم بعد عدة هجمات انتقامية خلال الفترة الماضية.

ويتهم ايزيدون سكان القرى العربية المحيطة بمركز قضاء سنجار بمساعدة داعش والاشتراك في عملية الاجتياح وارتكاب المجازر بحقهم وسبي نسائهم.