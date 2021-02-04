سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قوات الأمن تدخل حالة التأهب في سنجار

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T20:24:52+0000
قوات الأمن تدخل حالة التأهب في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بدخول قوات الأمن مساء الخميس حالة التأهب خشية وقوع أعمال انتقامية تزامناً مع انتشال رفات ضحايا إيزيديين من مقبرة جماعية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية دخلت في حالة تأهب والحذر تزامناً مع رفع رفات ضحايا ايزيديين من مقبرة كوجو في سنجار". 

ومن المقرر إجراء مراسيم رسمية غداً الجمعة لإعادة دفن 106 رفات لضحايا ايزيديين تم العثور عليها في احدى المقابر الجماعية بكوجو.

وهذه المقبرة واحدة من 84 مقبرة جماعية مكتشفة لضحايا داعش في قضاء سنجار خلال اجتياحه للقضاء صيف 2014 وارتكابه إبادة جماعية بحق أبناء الديانة الايزيدية، إضافة إلى سبي آلاف النساء.

وقال المصدر إن "الجيش أبلغ سكان القرى العربية المحيطة بمركز القضاء باتخاذ الحيطة والحذر خشية أعمال انتقامية انفعالية فردية قد يقدم عليها ايزيديون".

وأضاف أن الجيش طلب من السكان التبليغ عن أية حركة غير طبيعية أثناء الليل، مشيراً إلى أبناء القرى العربية في سنجار سلحوا أنفسهم بعد عدة هجمات انتقامية خلال الفترة الماضية.

ويتهم ايزيدون سكان القرى العربية المحيطة بمركز قضاء سنجار بمساعدة داعش والاشتراك في عملية الاجتياح وارتكاب المجازر بحقهم وسبي نسائهم.

related

الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

Date: 2020-08-25 20:56:24
الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

Date: 2020-11-08 17:25:34
قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية

Date: 2020-11-16 20:17:19
مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية

الغانمي يأمر بزيادة عديد القوات بسنجار ويعلن آخر التطورات بشأن اتفاق أربيل وبغداد

Date: 2020-12-13 11:41:16
الغانمي يأمر بزيادة عديد القوات بسنجار ويعلن آخر التطورات بشأن اتفاق أربيل وبغداد

بغداد تنشر لواءين من الشرطة الاتحادية في سنجار

Date: 2020-11-19 20:46:13
بغداد تنشر لواءين من الشرطة الاتحادية في سنجار

الجيش العراقي يقبض على عناصر من حزب العمال في سنجار

Date: 2020-12-27 09:18:18
الجيش العراقي يقبض على عناصر من حزب العمال في سنجار

انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

Date: 2020-09-20 19:03:13
انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

Date: 2020-11-27 10:22:43
إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع