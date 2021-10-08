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قوات الأمن تبدأ بغلق الطرق القريبة من مراكز الاقتراع في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-08T14:30:04+0000
قوات الأمن تبدأ بغلق الطرق القريبة من مراكز الاقتراع في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، ببدء القوات الأمنية في العاصمة بغداد بغلق الطرق القريبة من مراكز الاقتراع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى الكرادة داخل من جهة تقاطع الفقمة لوجود مركز انتخابي"، مضيفا، "ستغلق جميع الطرق المؤدية الى المراكز الانتخابية امام حركة المركبات تباعا".

واضاف ان "التصويت الخاص سينتهي عند الساعة السادسة مساء وستغلق المراكز الانتخابية".

وتابع المصدر أنه "سيتم اغلاق اي طريق قريب على المراكز الانتخابية"، مشيرا الى "نشر القوات الاضافية ايضا لتأمين عملية نقل الصناديق".

وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة. 

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين وستغلق في تمام الساعة 18:00.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات العراقية، التي أعلنتها الخميس، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

كما تشير أرقام المفوضية إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

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