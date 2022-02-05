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قوات الأمن العراقية تشتبك مع طرف نزاع عشائري في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-05T05:16:32+0000
قوات الأمن العراقية تشتبك مع طرف نزاع عشائري في ميسان

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح السبت، باشتباك قوات الأمن العراقية مع أحد أطراف نزاع عشائري جنوبي محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن اشتبكت مع أحدٍ أطراف النزاع العشائري في قضاء قلعة صالح بعد رفضهم إيقاف إطلاق النار بين العشيرتين المتنازعتين".

وباشرت قوات الأمن في محافظة ميسان، مساء الجمعة، بفرض حظر التجوال في قضاء قلعة صالح، بعد انتهاء الهدنة بين العشائر المتنازعة.

وأبلغت قوات الأمن، المواطنين عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج والتزام بيوتهم حفاظا على أرواحهم، خوفا من اندلاع اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في القضاء.

من جانبه، أوضح قائممقام قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان علي المحمداوي لوكالة شفق نيوز، في (2 شباط الحالي)، إن "النزاع العشائري الدائر حاليا في المحافظة يمتد لأكثر من 15 سنة، وتجدد مؤخراً بسبب حالة قتل، كما أن السلاح المستخدم فيه هو المتوسط فقط".

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