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قوات الشرطة تقتل شخصا هاجم حماية مركز إنتخابي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-02T11:24:56+0000
قوات الشرطة تقتل شخصا هاجم حماية مركز إنتخابي في كركوك

شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية يوم الثلاثاء بان القوات الامنية قتلت متهما جرح شرطيا مكلفا بحماية مركز تسجيل انتخابي في مدينة كركوك.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية حاصرت المتهم بإصابة الشرطي بجروح  وطلبت منه تسليم نفسه الا انه رفض ذلك.

واردف ان القوات الامنية اضطرت الى فتح النيران صوبه وقتله في الحال بعد عدم استجابته لها، وإشتباكه معها.

وافاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بإصابة شرطي بهجوم مسلح استهدفه وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر ، ان مسلحا مجهولا يستقل عجلة نارية فتح النار صباح اليوم مستهدفا شرطيا مكلفا بحماية مدرسة اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مركز تسجيل إنتخابي في منطقة "آزادي" في كركوك.

وبين المصدر ان الحادث اسفر عن اصابة الشرطي بجروح بليغة نُقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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