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ضبط عجلة حكومية مسروقة في كركوك اثارت جدلا واسعا

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T06:54:35+0000
ضبط عجلة حكومية مسروقة في كركوك اثارت جدلا واسعا

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاحد بالعثور على عجلة حكومية تابعة لوزارة الداخلية العراقية تمت سرقتها في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري لوكالة شفق نيوز، ان مفارز من مديرية مكافحة الاجرام ضبطت العجلة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية  قرب ناحية "قرة هنجير" بعد ان تركها السراق نتيجة ضغط الممارسات الامنية والمفارز والسيطرات المفاجئة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت يوم امس السبت انباء تفيد بسرقة عجلة ضابط في الشرطة بكركوك، وان هناك مخاوف من استخدامها في تنفيذ عملية ارهابية خاصة بعد تفجيريّ العاصمة بغداد الذي سقط على اثره قرابة 150 ضحيةً وجريحاً يوم الخميس الماضي.

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