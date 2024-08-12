قوات الحدود تنتشر في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن بدء قوات الحدود الانتشار في النجف لتأمين زيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسمها العميد مقداد ميري في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أفواج قيادة قوات الحدود بدأت بالفعل الانتشار في محافظة النجف لتقديم الحماية خلال زيارة الأربعينية للإمام الحسين.

وأوضح العميد ميري أن قيادة قوات الحدود كُلفت بتأمين الحماية للزوار ودعم الأجهزة الأمنية في النجف، حيث شرعت أفواج قوة الواجب ومن مختلف تشكيلات قيادة قوات الحدود بالانتشار في المواقع المحددة ضمن قاطع المسؤولية.

وأشار إلى أن هذا الانتشار يتم تحت إشراف قائد قوات الحدود والمشرف على الخطة الأمنية في المحافظة، مشيرا الى أن أفواج الحدود المشتركة ستشارك في تأمين الحماية للزائرين والمواكب الحسينية، بالإضافة إلى المساهمة في نقل وتفويج الزوار.