قوات الحدود تقتل مهرباً للمخدرات وتصيب آخر بجروح في اشتباكات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بأن قوات حرس الحدود قتلت مهربا للمخدرات بينما أصيب آخر بجروح في اشتباك مسلح دار بين الجانبين في هور "الحويزة" بمحافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكن من قتل مهرب واعتقال آخر بعد إصابته في تبادل لاطلاق النار معهم في هور الحويزة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ميسان.

ووفقا للبيان تم العثور بحوزتهما على بندقية كلاشنكوف عدد (1) ومسدس عدد (2)، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتعاون مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان.