قوات الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من 22 كغم من المخدرات الى العراق
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب كمية
كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، عبر الحدود العراقية في
السليمانية.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان، ورد لوكالة شفق
نيوز، إن "مفارز الفوج الأول، لواء الحدود الثالث، ضمن قيادة حدود المنطقة
الأولى، نجحت في ضبط 22.5 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، التي كانت موضوعة داخل
90 كيساً مخبأة داخل عجلة".
وأضاف ميري، أن "المواد المضبوطة تم تسليمها إلى مديرية أسايش
السليمانية - قسم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".