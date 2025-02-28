قوات الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من 22 كغم من المخدرات الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، عبر الحدود العراقية في السليمانية.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الفوج الأول، لواء الحدود الثالث، ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، نجحت في ضبط 22.5 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، التي كانت موضوعة داخل 90 كيساً مخبأة داخل عجلة".

وأضاف ميري، أن "المواد المضبوطة تم تسليمها إلى مديرية أسايش السليمانية - قسم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".