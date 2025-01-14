قوات الحدود: اخراج عناصر من "قسد" كانوا يتواجدون بنقطة داخل الأراضي العراقية

شفق نيوز/ افادت قيادة قوات الحدود العراقية، يوم الثلاثاء، بإخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانوا يتواجدون بنقطة ضمن قاطع الفوج الثاني لواء الحدود الـ12 داخل الأراضي العراقية، نافية في الوقت ذاته الأنباء التي تتحدث عن "وجود توتر على الحدود العراقية مع الجانب السوري".

ويقع قاطع الفوج الثاني لواء الحدود الـ12 ضمن ناحية ربيعة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم، أن هذا الاجراء من قبل قوات الحدود العراقية يأتي لإكمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري والذي يقوم به الجهد الهندسي التابع للقيادة.

وأكدت أن أمن الحدود في أعلى مستوياته، داعية الى توخي الدقة في نقل المعلومات، ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً وعدم ذكر معلومات غير دقيقة من بينها ما تم تداوله مؤخرا عن "وجود توتر في الشريط الحدودي العراقي السوري".

وقامت القوات العراقية بتعزيز تواجد قطعاتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة وذلك في نهاية العام 2024.

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.