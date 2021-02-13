قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم السبت، بشن عمليات تطهير وتمشيط لعدة قرى شمال شرقي ديالى بحثا عن اوكار وبؤر لتنظيم داعش؛ فيما أعلن مصدر اخر تفجير عبوة تحت السيطرة شرقي صلاح الدين.

وأبلغ مصدر اعلامي في الفرقة الخامسة للجيش العراقي وكالة شفق نيوز؛ ان قوات من اللواء 74 من فرقة المشاة الخامسة شنت عملية دهم وتفتيش بساتين وقرى الخيلانية والحمادة، والعكيدات، وعرب فارس شمالي قضاء المقدادية شمال شرق ديالى بحثا عن بؤر وأوكار عناصر داعش.

واكد المصدر العثور على على عبوة ناسفة، تم تفكيكها من قبل مفرزة الجهد الهندسي لفرقة المشاة الخامسة وجرت العملية بإشراف العقيد الركن (حسام الدين جبار مهاوي) آمر اللواء 74.

واضاف ان هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات فرقة المشاة الخامسة لملاحقة الخلايا النائمة لبقايا فلول داعش الارهابي.

وفي سياق متصل؛ أفاد مصدر امني اخر؛ بتفجير عبوة ناسفة مسيطر عليها من قبل شرطة النفط بالقرب من جسر "الفتحة" شرقي صلاح الدين.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان العبوة كانت موضوعة على جانب أحد الطرق لاستهداف الأرتال والقطعات الامنية وتم كشفها وتفجيرها من قبل وحدة الجهد الهندسي دون أي خسائر او إصابات بشرية.