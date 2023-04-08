قوات البيشمركة تعلن صد هجوم لمسلحي داعش قرب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة شؤون البيشمركة، يوم السبت، صد قواتها هجوماً شنه مسلحو تنظيم داعش بسلسلة جبال "قره جوغ" في قضاء مخمور المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "هاجم الإرهابي داعش على قوات البيشمركة في الساعة 1130 ليلة 7/8 نيسان 2023، في قرية (علا) جبال قرجوغ".

ووفقا للبيان فإنه قام بصد الهجوم "السرية الثانية فوج الأول لواء 18 مشاة ضمن قاطع مسؤوليتها، ولم تقع أي إصابات من جانب قوات البيشمركة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "قوات البيشمركة على استعداد دائم لحماية الأرض والشعب إقليم كوردستان والحفاظ على السلام والأمن المنطقة".