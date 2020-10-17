تشديد الإجراءات الامنية في كركوك وانذار للبيشمركة في محيطها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتشديد الاجراءات الامنية داخل محافظة كركوك، فيما دخلت قوات البيشمركة حالة "الانذار الشديد" في محيطها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوات البيشمركة دخلت، مساء اليوم، في حالة انذار شديد بين محوري اربيل - كركوك ، و سليمانية – كركوك.

وفي داخل المحافظة، اشار المصدر الى "توزيع القوات المشتركة وبالتحديد منطقة الشورجة، وسط كركوك (حيث تسكنها اغلبية كوردية)"، لافتاً إلى "نصب سيطرات امنية في الازقة والشوارع".

وأوضح المصدر أن عناصر الامن ينفذون حالياً حملة لتفتيش السيارات، لافتاً إلى أنه كانوا "متشددين جداً".

ونوه المصدر الامني الى "انتشار قوات مشتركة مع اللواء ٦١ التابع الى رئاسة الوزراء"، دون معرفة سبب هذا الانتشار.



