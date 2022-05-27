قوات البيشمركة تحبط تعرضاً لداعش قرب حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الجمعة، بإحباط تعرض لتنظيم داعش في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين عند حدود إقليم كوردستان.

وقال العميد جمال واراني امر لواء 144 بيشمركة لوكالة شفق نيوز، ان ستة عناصر من داعش يستقلون 3 دراجات نارية حاولوا الهجوم على نقطة امنية تابعة للفوج الأول – لواء 144 المرابط في قرية (دوراجي) شمال شرق طوز خرماتو وتم التصدي لهم من قبل قوات البيشمركة التي اطلقت النار عليهم بعد رصدهم بالكاميرا الحرارية ولاذوا بالفرار نحو منطقة بلكانة.

وأضاف ان قوات البيشمركة اطلقت نيران تمشيطية خلف المهاجمين وعززت تواجدها في النقاط الأمنية في خطوط التماس تحسبا لاي تسللات إرهابية.

وتعد المناطق الواقعة بين طوز خرماتو وإقليم كوردستان فراغات امنية شاغرة بسبب انسحاب البيشمركة منها العام 2017 من المعاقل الساخنة للتنظيمات المسلحة عند حدود كركوك وكوردستان.