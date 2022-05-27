سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قوات البيشمركة تحبط تعرضاً لداعش قرب حدود إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T12:18:22+0000
قوات البيشمركة تحبط تعرضاً لداعش قرب حدود إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الجمعة، بإحباط تعرض لتنظيم داعش في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين عند حدود إقليم كوردستان.

وقال العميد جمال واراني امر لواء 144 بيشمركة لوكالة شفق نيوز، ان ستة عناصر من داعش يستقلون 3 دراجات نارية حاولوا الهجوم على نقطة امنية تابعة للفوج الأول – لواء 144 المرابط في قرية (دوراجي) شمال شرق طوز خرماتو وتم التصدي لهم من قبل قوات البيشمركة التي اطلقت النار عليهم بعد رصدهم بالكاميرا الحرارية ولاذوا بالفرار نحو منطقة بلكانة.

وأضاف ان قوات البيشمركة اطلقت نيران تمشيطية خلف المهاجمين وعززت تواجدها في النقاط الأمنية في خطوط التماس تحسبا لاي تسللات إرهابية.

وتعد المناطق الواقعة بين طوز خرماتو وإقليم كوردستان فراغات امنية شاغرة بسبب انسحاب البيشمركة منها العام 2017 من المعاقل الساخنة للتنظيمات المسلحة عند حدود كركوك وكوردستان.

related

هجوم لداعش يوقع ضحيتين في صفوف البيشمركة بكركوك

Date: 2021-10-30 19:41:53
هجوم لداعش يوقع ضحيتين في صفوف البيشمركة بكركوك

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

هجوم لداعش يودي بحياة جندي في ديالى

Date: 2022-05-01 20:08:12
هجوم لداعش يودي بحياة جندي في ديالى

حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

Date: 2021-05-01 09:36:18
حصيلة هجوم داعش شمالي بغداد تنتهي عند 8 ضحايا ومصابين من الجيش بينهم ثلاثة ضباط

ضحيتان من الحشد العشائري بهجوم شمالي بغداد

Date: 2022-01-18 12:30:35
ضحيتان من الحشد العشائري بهجوم شمالي بغداد

داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

Date: 2021-10-26 19:04:52
داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

Date: 2021-09-25 20:53:14
بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

سقوط ضحيتين من الشرطة في هجوم شمال بغداد

Date: 2021-07-13 18:51:59
سقوط ضحيتين من الشرطة في هجوم شمال بغداد