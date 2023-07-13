قوات الامن والحشد تسيطر على "ترانزيت داعش" وتدمر وكراً ارهابيا

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي عن تدمير وكر ارهابي لداعش في منطقة الجزيرة الرابطة بين 3 محافظات فيما كشف عن خط "ترانزيت داعش" وقطع التسللات والإمدادات بين عناصر التنظيم.

وقال المطروحي لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوة مشتركة من الحشد والجيش والشرطة وبناء على معلومات ومتابعة استخبارية عثرت على مضافة ووكر لداعش في منطقة الجزيرة الرابط بين صلاح الدين ونينوى والانبار وعثرت على عجلة حمل موديل 2013 وعدد من العبوات والمتفجرات الى جانب العثور على نفق تم تدميره".

وكشف المطروحي عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبطلب من القيادات الامنية والحشد الشعبي على شق طريق يربط ناحية الحضر في نينوى مع قضاء راوة لفصل الجزيرة وقطع ترابط وتواصل مفارز داعش المتنقلة في الجزيرة ومنعها من تنفيذ اي "محاولات ارهابية أو مخططات لهجمات غادرة".

وبين المطروحي؛ أن "طريق الحضر - نينوى الذي سينفذ بوجود نقاط ودوريات مرابطة على طول الطريق سيكون طلقة الرحمة لـ "ترانزيت داعش" في اشارة منه الى منطقة الجزيرة ويجعله تحت السيطرة المطلقة رغم احتوائه من قبل قوات الامن والحشد وتطويقه منذ فترة طويلة.

وأوضح المطروحي أن مساحة منطقة الجزيرة الساخنة تبلغ 26 كم2 وتحوي مفارز متنقلة لداعش تهرب وتتحرك نحو جبال مكحول او مناطق اخرىة فور وصول القوات الامنية.

وعد قائد عمليات نينوى احتواء الجزيرة واختراق قلبها أمنياً سيمنع داعش من استغلال المزارعين والرعاة تحت التهديد بالحديد والنار واجبارهم على دعم عناصر التنظيم ماديا بسبب الفراغ الأمني وغياب الوجود الامني لافتا الى ان منطقة الجزيرة تحوي أكثر من مليون رأس غنم و500 ألف رأس من الأبقار والمواشي الأخرى .

وشدد المطروحي على إعادة ترتيب قاطع الجزيرة لمنع اخلائه وافراغه من السكان وتحوله الى ملاذ لعناصر داعش يهدد الامن المدني والعسكري.