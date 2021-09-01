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قوات الامن والحشد الشعبي تلاحق مهربي داعش شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-09-01T12:29:00+0000
قوات الامن والحشد الشعبي تلاحق مهربي داعش شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، عن ضبط مؤن ومستلزمات مختلفة معدة للتهريب لعناصر داعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من الشرطة ولواء 36 (اسود دجلة)، شنت عمليات ملاحقة وتمشيط في جزيرة الشرقاط شمالي صلاح الدين لتعقب مهربين متعاونون مع عناصر داعش المتخفين في الجبال والمناطق الوعرة الحدودية بين نينوى وصلاح الدين".

واكد ان "قوات الامن والحشد الشعبي عثرت على مؤن غذائية ومستلزمات متنوعة كانت معدة للتهريب الى عناصر داعش تركها مهربون وفروا قبل وصول قوات الامن"، مشيرا الى ان "المؤن والمواد الاخرى حديثة الوصول".

يذكر ان عناصر داعش ما زالوا متواجدين في المناطق الوعرة والجبلية في حدود شمالي صلاح الدين وتديم وجودها عبر امدادات غذائية ومستلزمات متنوعة تصلها عبر مهربين وبأسعار مرتفعة.

واجمعت مصادر امنية وحكومية على ان غالبية المهربين يتعاونون مع داعش لمنافع مادية بعيدة عن الانتماء الفكري للتنظيم او التعاون معه في عملياته وتعرضاته بين الحين والاخر.

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