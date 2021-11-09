قوات الامن والاهالي يلاحقون مختطفي صياد شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين يوم الثلاثاء، بأن الاجهزة الامنية والاهالي شنوا عمليات ملاحقة وبحث لمختطفي صياد سمك اختطف على اثر هجوم لداعش غربي قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان قوات الامن والاهالي شنو عمليات بحث وتمشيط في أطراف بحيرة العظيم غربي امرلي بحثا عن صياد اختطفه داعش بهجوم صباح اليوم خلف ضحية ومخطوف.

واضاف ان عمليات البحث والتحري امتدت الى عموم المناطق القريبة من حادثة استهداف الصيادين.

وهاجم عناصر داعش صباح اليوم صيادي سمك كانوا يمارسون مهنة الصيد في بحيرة العظيم غرب آمرلي وأسفر الهجوم عن مقتل صياد واختطاف اخر بحسب البيانات الامنية.

وتشهد مناطق غرب امرلي هجمات وحوادث امنية لوجود بؤر وأوكار متخفية في القرى والأرياف والمناطق الوعرة.