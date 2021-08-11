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قوات الامن تلاحق "داعش" في ناحية مضطربة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-11T08:42:43+0000
قوات الامن تلاحق "داعش" في ناحية مضطربة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء بإنطلاق عملية امنية في قرى ناحية العبارة شمال شرقي المحافظة، على خلفية الهجمات والتعرضات التي طالت مواقع أمنية في الناحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات من شرطة ديالى وجهاز مكافحة الارهاب والاستخبارات شرعت، اليوم، بعملية  امنية من ثلاثة محاور في بساتين قرى حد مكسر، الدوريين، السواعد، والحد الاخضر في ناحية العبارة قرب بعقوبة لملاحقة خلايا داعش الارهابية في بساتين هذه القرى".

وبين المصدر، أن "الهدف من العملية القضاء على منطلقات الهجمات والتعرضات الارهابية ضد القطعات والنقاط الامنية وقطع طرق وممرات التواصل والتمويل بين عناصر التنظيم.

وتشهد قرى ومناطق ناحية العبارة، (15 كم شمال شرق بعقوبة مركزل المحافظة) هجمات وتعرضات مستمرة تنفذها عناصر "داعش" من بساتين كثيفة ومناطق زراعية يصعب احتواءها امنياً.

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