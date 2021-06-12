قوات الامن تتعقب بؤر داعش في 6 قرى جنوب بعقوبة

شفق نيوز/ افاد مصدر في عمليات شرطة ديالى، يوم السبت، بتنفيذ عملية امنية واسعة لمطاردة وتعقب بؤر داعش في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الفوج الاول من مغاوير قيادة عمليات ديالى وفوج طوارئ ديالى السابع ومفارز من مركز امن بعقوبة ومكتب امن بهرز وشعبة استخبارات ناحية بهرز، شنت عملية امنية واسعة لتعقب وملاحقة بؤر واوكار داعش في 6 قرى جنوبي ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة.

وبين المصدر ان العملية انطلقت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وشملت تفتيش البساتين والقرى الزراعية بحثا عن بؤر لعناصر داعش.

وتنفذ القوات الامنية في ديالى وبشكل شبه يومي عمليات ملاحقة وتعقب لأوكار وبؤر تعود لتنظيم داعش متخفية في البساتين والقرى الزراعية.